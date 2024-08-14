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قائد الثورة يؤكد أن المبالغة بقدرات العدو العسكرية خديعة.. محادثات جنيف لوقف إطلاق النار بالسودان وغياب الوفد الحكومي

قائد الثورة يؤكد أن المبالغة بقدرات العدو العسكرية خديعة.. محادثات جنيف لوقف إطلاق النار بالسودان وغياب الوفد الحكومي
الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول، تأكيد قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي أن الحرب النفسية خديعة من قبل الأعداء تهدف إلى إثارة الخوف في النفوس وحملها على التراجع، مشددا على أنها مبنية على أساس المبالغة بقدرات الأعداء، وأن يد الأعداء خاوية وليست كما يروج لها.

العالم - بانوراما

وأكد قائد الثورة أن معرفة القدرات الذاتية وتجنب تضخيم قدرات الأعداء هو السبيل لإحباط هذا المخطط.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تشهد جنيف السويسرية محادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان بوساطة من الولايات المتحدة رغم عدم مشاركة الحكومة السودانية.

ويشارك وفد من قوات الدعم السريع في المحادثات التي تجري خلف أبواب مغلقة، في حين لم يقبل الجيش السوداني الدعوة.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات لمدة تصل إلى عشرة أيام برعاية أميركية وسعودية، وبحضور الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين.

وأصر المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو على المضي قدما في المحادثات معتبرا ان الشعب السوداني الذي يعاني من الصراع المدمر، ليس بوسعه مزيد من الانتظار.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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