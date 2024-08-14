أبرز التعليقات حول الحرب الأهلية التي تخيّم على الكيان الإسرائيلي

العالم _ هاشتاغ

من التعليقات حول هذه القضية لدينا هنا تعليق من "احمد رمضان" وفيه. مستقبل"إسرائيل" قاتم ومظلم، وصراعات الأجنحة صاخبة، وواشنطن مشغولة عنها، وإذا كانت غزة المحاصرة بإمكاناتها الذاتية شغلتها ثلاثمئة واثنس عشر يوماً فكيف حالها لو تصارعت مع قوى مُقتدرة؟

حساب "انا من غزة" علق ايضا. الداخل الاسرائيلي مشتعل أهالي الأسرى يتظاهروا وسيسقطوا الحكومة حرب اهلية في الداخل قريبا قريبا نهاية "اسرائيل" على يد شعبها.

أما "إدريس محمد" فكتب. بإذن الله ستكون حرب اهلية في "اسرائيل" وأمريكا و بعدها كل الدول الأوروبية. فربنا كريم.

آسر وآيسل.. توأم فلسطيني ولدا واستشهدا في غضون ثلاثة أيام. محمد ابو القمصان، والد التوأم آسر وآيسل ذهب لاستخراج شهادة ولادة لهما فاستخرج شهادة وفاة لهما هما ووالدتهما. هي قصة من قصص الحرب وحكاية من حكايا شعب يتمسك بالحياةر غم الإبادة الجماعية.

تفاعل واسع جدا مع استشهاد آسر وأيسل على مواقع التواصل.

لدينا تعليق من حساب "نِست" وفيه. بجد حاجة حلوة اوي حصلت لها جابت توأم بنت و ولد باسامي جميلة آسر و آيسل و في الاخر اخدوا منها احلى حاجة حصلت لها.. يا رب يولعوا بقى يا رب

"هبة رواشدة" بدورها علقت. "إسرائيل" قتلت طفليه التوأم وعمرهم ثلاثة أيام فقط مع والدتهم بصاروخ قذر آثم. كيف بقلبه ان يتحمل!! اذاقهم الله ارتداد هذه الكربات والألام بجبروته.. يااا رب من شهادة ميلاد إلى شهادة وفاة.. هذا هو نهج "إسرائيل" في ابادة غزة.

أما "سونة قصار" فكتبت. "آسر" و"آيسل" وُلدا منذ ثلاثة أيام.. عاد أبوهما حاملاً شهادتَي ميلاد. والآن عليه مهمة استخراج أربع شهادات وفاة..... للتوأمَين.. والأم.. والجدّة. لم تعد تُسعفنا كلمااات كل اللغاااات لوصف بشاعة هذا العالم.

بعد أن أرسل السلاح والقنابل والصواريخ لقتل المدنيين في غزة. وبعد أن أحبط محاولات إنهاء العدوان، وبعد أن دافع عن كيان الاحتلال بكل الوسائل، حان الوقت للرئيس الأميركي جو بايدن لكي يرتاح. رغم كل المشاكل في العالم وفي الولايات المتحدة ايضا، بايدن في عالم آخر.. يستجم على الشاطئ.

انتقادات كثيرة لبايدن بسبب استجمامه على الشاطئ متناسيا كل ما يحصل.

"العنود" كتبت في هذا السياق. بايدن يستجم ويستمتع بالحياة بعد أن شارك في قتل وتشريد مئات الالاف من الأسر في غزة.

"سارة" ايضا علقت. يزود "اسرائيل" بالقنابل لقتل أطفال غزة ويستجم على الشاطئ.

أخيرا مع "صفوان" الذي علق. فيديو ساخر نشره ترامب، يظهر فيه بايدن وهو يستجم على الشاطئ بينما المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن الرئيس مشغول حقاً وربما يستعيد عافيته خلال اليوم.

الهزات الأرضية تعود إلى سوريا. هزة أرضية قوية ضربت محافظة حماه. وامتدت ارتداداتها على مساحات واسعة. هذه الهزة أعادت المخاوف من مشاهد الدمار التي خلفها الزلزال الاخير في سوريا وتركيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق...