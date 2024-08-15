العالم – خاص بالعالم

حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة لتوفر الحماية الكاملة للمستوطنين واخفاء كل عمل مقاوم فأطلت صاروخ موجه تجاه تجمعاً للمقاومين مخلفاً شهداء وجرحى.

وقال عميد احمد القائم باعمال الهلال الاحمر في نابلس:" تم ابلاغنا عن وجود قصف من قبل طائرة درون في مخيم بلاطة بالقرب من صرح الشهيد، وتم تحريك خمس مركبات اسعاف الى الموقع واثناء التعامل مع الاصابات، تم اقتحام قوات الاحتلال لموقع القصف وتمت اعاقة الطواقم الطبية في التعامل مع الاصابات".

شيع الفلسطينيون الشهيدين أحمد خليل تاركاً خلفه طفلاً قبل ان ينطق باسم والده ووائل مشة الذي التحق بركب المطاردين فور تحرره من سجون الاحتلال، في صفقة التبادل الاخيرة ليرد الجميل لدماء الشهداء التي اخرجته من السجون.

أصبح واضحاً توجّه قوات الاحتلال إلى توسيع عمليات القصف الجوّي للقضاء على البنية العسكرية المسلحة إذ بات الاشتباك المباشر من على الأرض مكلفا بالنسبة له.

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