الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مستوطنون يقتحمون"قبر النبي يوسف"(ع) تحت حماية الجيش

الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

حكاية قبر فُتحت بسببه قبور عشرات الفلسطينيين، يقتحم عشرات المستوطنين قبر يوسف في مدينة نابلس بغطاء ديني.

العالم خاص بالعالم

حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة لتوفر الحماية الكاملة للمستوطنين واخفاء كل عمل مقاوم فأطلت صاروخ موجه تجاه تجمعاً للمقاومين مخلفاً شهداء وجرحى.

وقال عميد احمد القائم باعمال الهلال الاحمر في نابلس:" تم ابلاغنا عن وجود قصف من قبل طائرة درون في مخيم بلاطة بالقرب من صرح الشهيد، وتم تحريك خمس مركبات اسعاف الى الموقع واثناء التعامل مع الاصابات، تم اقتحام قوات الاحتلال لموقع القصف وتمت اعاقة الطواقم الطبية في التعامل مع الاصابات".

شيع الفلسطينيون الشهيدين أحمد خليل تاركاً خلفه طفلاً قبل ان ينطق باسم والده ووائل مشة الذي التحق بركب المطاردين فور تحرره من سجون الاحتلال، في صفقة التبادل الاخيرة ليرد الجميل لدماء الشهداء التي اخرجته من السجون.

أصبح واضحاً توجّه قوات الاحتلال إلى توسيع عمليات القصف الجوّي للقضاء على البنية العسكرية المسلحة إذ بات الاشتباك المباشر من على الأرض مكلفا بالنسبة له.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

كنعاني: المجتمع الدولي مسؤول عن وقف الأعمال الهمجية للاحتلال الصهيوني

فيديو خاص: مسيرات تغتال مقاتليْن من حزب الله، من هما؟!!

جيش الاحتلال يستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة

312 يوماً.. حرب الإبادة على غزة مستمرة وارتقاء 32 فلسطينياً في 24 ساعة