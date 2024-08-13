وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه "رصدنا إطلاق 25 صاروخا باتجاه منطقة ميرون وسقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات"، بحسب تعبيره.

في حين تحدثت يسرائيل هيوم عن إطلاق 30 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى وميرون ووقوع انفجارات.

من جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية فی لبنان في بیان لها ان مجاهدیها استهدفوا قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وجاء في بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم الثلاثاء 13-8-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 13-08-2024‏

‏08 صفر 1446 هـ