بايدن يأمل أن توقف إيران ردها على "إسرائيل" حال التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

وقال لمراسلي البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان إيران رفض مهاجمة "إسرائيل" إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: "أتوقع ذلك".

وأضاف بايدن: "أشعر بالقلق من الوضع في الشرق الأوسط"' مضيفا بشأن الرد الإيراني المرتقب أن "الأمر أصبح صعبا، وسنرى ما بوسعنا فعله وما ستفعله إيران".

ومن المقرر عقد اجتماع لاستئناف المحادثات في الدوحة أو القاهرة، يوم الخميس المقبل 15 أغسطس، بعد أسبوع من إصدار قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانا مشتركا يطالب الكيان الإسرائيلي و"حماس" بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحد الماضي، بيانا بشأن " هذه الدعوة، مطالبة الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ "ما وافقت عليه (الحركة) في 2 يوليو، بدلا من الانخراط في مفاوضات جديدة".

وتوعدت ايران برد قاسي على اغتيال الكيان الاسرائيلي ضيفها القائد الشهيد اسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين وأمريكا تحشد قواتها وأساطيلها البحرية والجوية لصد الهجوم الايراني المحتمل، كما تلقت طهران منذ ذلك الحين عشرات الاتصالات من كبار قادة دول الغرب لوقف ردها على جريمة الكيان الاسرائيلي إلا ان الجمهورية الاسلامية أكدت على حقها في الدفاع عن أمنها الوطني وسيادتها.