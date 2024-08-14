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باقري: إقتحام صهاينة للمسجد الأقصى عمل استفزازي لتصعيد التوتر في المنطقة

باقري: إقتحام صهاينة للمسجد الأقصى عمل استفزازي لتصعيد التوتر في المنطقة
الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

دان وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري إقتحام بعض وزراء الكيان الصهيوني المزيف ومستوطنين صهاينة للمسجد الأقصى، واعتبره عملا استفزازيا لتصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

العالم-ايران

وكتب باقري على منصة إكس مساء الثلاثاء: إن اعتداء بعض وزراء الكيان الصهيوني المزيف والمستوطنين الصهاينة على المسجد الأقصى انتهاك واضح للمقدسات الإسلامية وحقوق المسلمين في جميع أنحاء العالم وعمل استفزازي لتصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: هذا العمل غير القانوني والاستفزازي مدان ويستحق ردا عالميا، خاصة من الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية.

وأوضح باقري: أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولية موضوعية وفورية لوقف الأعمال الهمجية والمنتهكة للقوانين والأنظمة الدولية من قبل الكيان الصهيوني.

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