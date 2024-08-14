رد إيران على واشنطن والترويكا الأوروبية والضربة الآتية

العالم - مع الحدث

- هل الممارسات في فلسطين وسوريا ولبنان وإيران تكشف عن سعيه لتوسيع الصراع كما تقول طهران ومستعينا بحاملة الطائرات الأمريكية وغواصة صواريخ إضافية؟

- ماذا عن التهديد الإسرائيلي بالضرب داخل إيران إذا ما تعرض الكيان للهجوم رغم الخلاف القائم بين نتنياهو وغالانت والمعارضة؟

- هل تصبح جولة بلنكين وبيرزلي دعم مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى يوم الخميس في الدوحة بلا جدوى إذا وقع الرد العسكري من إيران أو حزب الله قبل الموعد؟

- كيف نقرأ اقتحام المستوطنين بأعداد ضخمة على رأسهم بن غفير للمسجد الأقصى بمناسبة خراب الهيكل في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني للمسجد؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان هيثم عبده والخبير بالشؤون الإسرائيلية د. حسين الديك.