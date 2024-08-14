شهادات من قلب الأحداث

العالم - شهادات

وفي أول حلقة من برنامج "شهادات" رصدت قناة العالم هذه المحطات:

تعليق الناشط الفلسطيني عبود بطاح علی جريمة مسجد التابعين

رواية الناشطة شيماء يوسف لوقائع الاعتداءات الاسرائيلية في القدس المحتلة

رواية الناشط الفلسطيني عماد يوسف لرواية مؤلمة لنازحي غزة

دعم الفنان الاسرائيلي ادواردو کاستاندو لأهالي غزة بطريقته الخاصة

تعليق الناشط غاي کريستنسن علی جريمة اغتصاب الأسری الفلسطينيين

اعتصام نشطاء يهود داخل مبنی الکابيتول ضد الإبادة الجماعية في غزة

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