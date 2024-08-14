شهادات من قلب الأحداث

العالم - شهادات
وفي أول حلقة من برنامج "شهادات" رصدت قناة العالم هذه المحطات:
- تعليق الناشط الفلسطيني عبود بطاح علی جريمة مسجد التابعين
- رواية الناشطة شيماء يوسف لوقائع الاعتداءات الاسرائيلية في القدس المحتلة
- رواية الناشط الفلسطيني عماد يوسف لرواية مؤلمة لنازحي غزة
- دعم الفنان الاسرائيلي ادواردو کاستاندو لأهالي غزة بطريقته الخاصة
- تعليق الناشط غاي کريستنسن علی جريمة اغتصاب الأسری الفلسطينيين
- اعتصام نشطاء يهود داخل مبنی الکابيتول ضد الإبادة الجماعية في غزة
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