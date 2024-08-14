الاحتلال يقتحم الخليل لتأمين طقوس المستوطنين في بئر السبع

العالم - مراسلون

وأمنت قوات الاحتلال اقتحام عشرات المستوطنين منطقةَ بئر السبع وصولا إلى قبر حفرون، حيث أدوا طقوسا تلمودية. وأغلق جنود الاحتلال المحال التجارية، ومنعوا حركةَ الفلسطينيين في المكان.

وانتشر جنود الاحتلال في كل مكان واضعين سواتر من خلال جيبات عسكرية إسرائيلية وذلك لتأمين مرور المركبات وعشرات من المستوطنين الذين يسعون لاقتحام المنطقة ليصلوا إلى منطقة بئر السبع بتعزيزات عسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها جيش الاحتلال.

اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة جاء من أجل تأدية طقوس تلمودية كما جرت العادة في مرات سابقة، لكن ما هو ملاحظ في هذه المرة هو أن أعداد الجنود تضاعفت، إضافة إلى أنهم استخدموا جيبات عسكرية أكبر بكثير مما كانت عليه فيما سبق.

كل ذلك يأتي في إطار تأمين حماية وصول المستوطنين من شارع الشهداء محيط الحرم الإبراهيمي والمناطق المغلقة في مدينة الخليل باتجاه منطقة بئر السبع التي تُمنع الطواقم الصحفية من الوصول إليها.