الصناعات الجوية "الإسرائيلية" تستعد لفتح فرع لها في أبوظبي

العالم - فلسطين

اعلنت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، ان شركة الصناعات الجوية "الإسرائيلية" امضت قدماً في خطتها لإنشاء فرع في أبوظبي، حيث قال شموئيل كوزي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة "الإسرائيلية"، إن الذراع الجوي لشركة الصناعات الجوية "الإسرائيلية"، التي تقدم خدمات الصيانة والإصلاح للطائرات، من المقرر أن تعمل في الإمارات.

وأشار المسؤول الصهيوني إلى أن فرع الشركة في أبوظبي سيعمل على إعادة تكوين 10 طائرات "بوينج 777" من أسطول طيران الإمارات وتحويلها إلى طائرات شحن.

وكانت صحافة عبرية قد كشفت عن تشغيل جسر بري بين مينائي دبي وحيفا، مروراً بالأراضي السعودية والأردنية، وذلك لتجاوز تهديدات الجيش اليمني بإغلاق الممرات الملاحية.

بحسب الصحف العبرية فإن شركة تراكنت وقعت الاتفاقية، وأوضحت على لسان رئيسها التنفيذي حنان بيردمان "أن السفينة التي تبحر من الإمارات إلى ميناء حيفا تستغرق أسبوعين، لكن مع النقل البري بالشاحنات يمكن الوصول إلى حيفا في أربعة أيام".