السنوار.. وابطال مفعول اغتيال الشهيد هنية

العالم - انقلاب الصورة

ويعتبر تعيين السنوار صفعة جديدة علی وجه "اسرائيل"، حيث قال الوزير الفلسطيني السابق د. سفيان ابوزايدة:"اختيار السنوار رئيساً لحرکة حماس بدلاً من الشهيد اسماعيل هنية هو ضربة معنوية مضادة لنتنياهو الذي اتخذ القرار باغتيال اسماعيل هنية، فالهدف المعنوي من اغتيال اسماعيل هنية ابطلته حماس باختيارها السنوار رئيساً لحرکتها".

ميت يمشي علی الارض؛ هکذا تنظر "اسرائيل" الی السنوار، الذي تری انه مخطط عملية السابع من اکتوبر ولم يظهر علناً من يومها ويعتقد انه يعيش حالياً داخل أحد انفاق القطاع ليقود المعارک ضد القوات الاسرائيلية.

وقال رئيس الارکان الاسرائيلي هرتسي هاليفي:"يحيی السنوار أخذ منصباً جديداً وهو رئيس المکتب السياسي لحرکة حماس، هذا العنوان لن يمنعنا من البحث منه واستهدافه".

لکن هذه التهديدات، لن تشکل سوی صفحه جديدة من التهديدات والوعود السابقة الذي سطرها هاليفي وکثير من المسؤولين الصهاينة.

فقد وعد هاليفي سابقاً باستهداف السنوار، ثم قالوا انهم صوروا فيديو من وجوده داخل الانفاق ثم ادعوا انهم وجدوا حذاءه تحت الانقاض، وبعد ذلک يتم اعلانه رئيساً لحماس.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق، لتعرف کيف انقلبت الصورة..