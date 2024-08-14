آلة القتل الاسرائيلية تتوجه نحو الضفة الغربية

العالم - فلسطين

بموازاة العدوان على قطاع غزة، يستمر الكيان الإسرائيلي بسياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني في القدس المحتلة بعد أن استهدفه قناص إسرائيلي خلال تواجده داخل محله التجاري في بلدة عناتا.

وفي بلدة طمون الواقعة في طوباس بالضفة الغربية بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة منذ فجر الأربعاء، استشهد عدة فلسطينيين بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية.

وأفادت مصادر خبرية بأن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين في بلدة طمون جنوبي طوباس، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين، فيما وصل عدة مصابين إلى المستشفى التركي جراء العملية العدوانية المستمرة على مدينة طوباس وبلدة طمون.

وأعلنت مصادر محلية استشهاد الأسير المحرر فايز فواز دراغمة بعد حصاره وقصفه في منزل في طوباس وأن الاحتلال يحتجز جثمانه.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة مركبة فلسطينية في مدينة طوباس. واندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة في منطقة وادي تياسير جنوب طوباس.

وأعلن جيش الاحتلال أنه يواصل عملياته في طوباس، معلنا في بيان إلقاء القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة خلال العملية العسكرية في طوباس وطمون، بحسب قوله.

وتظهر مشاهد نشرت على مواقع التواصل، طائرات مروحية للاحتلال الإسرائيلي تنقل جنوداً مصابين بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة في طوباس بالضفة الغربية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات هدم، قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل وشرعت بهدم خيام وغرفة متنقلة.