جنوب لبنان.. صمود عصي علی التغيير عبر الزمن

العالم - مراسلون

وأشار مراسل العالم في جنوب لبنان، إلى أن منطقة سهل الخيام، التي كانت ساحة لمجزرة الدبابات الإسرائيلية في عام 2006، لا تزال رمزاً للصمود حيث تمكن المقاومون آنذاك من إفشال تقدم جيش الاحتلال.

وأوضح مراسل العالم أن بعض المواطنين اللبنانيين ما زالوا متواجدين في قراهم رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، في حين أن المستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا يقطنون في هذه النقاط، فروا من تلك المناطق إلى عمق الأراضي المحتلة.



ورأى أن الانتصار الذي حققته المقاومة في عام 2006 يمكن أن يتكرر في معركة "طوفان الأقصى" الحالية، مع توقعات بخسائر أكبر لكيان الاحتلال.