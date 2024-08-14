ضابط صهيوني يزعم: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار!

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وزعم غولدفوس في تصريحات للقناة الـ12 العبرية: "كنا قريبين. كنا في مجمعه. وصلنا إلى مجمع تحت الأرض. وجدنا الكثير من المال هناك. كانت القهوة لا تزال ساخنة. والأسلحة مبعثرة في كل مكان".

وأضاف: "كنا على بعد دقائق حقا منه".

وتتهم "إسرائيل" السنوار، ومحمد الضيف قائد "كتائب القسام"، بالمسؤولية عن عملية طوفان لالاقصى في السابع من أكتوبر. وبينما تزعم مصرع الثاني وسط نفي "حماس"، فإن السنوار لا يزال طليقا، وتقول "إسرائيل" أنه مختبئ في أنفاق غزة.

وأعلنت "حماس" الثلاثاء الماضي، تعيين السنوار، رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية التي استشهد في عملية اغتيال استهدفت الشقة التي كان موجودا بها في العاصمة الإيرانية طهران.