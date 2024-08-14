كتائب القسام تنعى الشهيد 'فايز فواز دراغمة' من طوباس

العالم - فلسطين

وجاء في بيان القسام "بأسمى آيات المجد والعطاء والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا العظيم وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين: الشهيد القسامي المجاهد/فايز فواز دراغمة (من مدينة طوباس) الذي ارتقى شهيداً مقبلًا غير مدبرٍ صباح اليوم الأربعاء 09 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م؛ عقب خوضه اشتباكاً عنيفاً مع قوات الغدر الصهيونية التي حاصرته لعدة ساعات في منزله بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية".



وأضاف بيان القسام "وإننا إذ نزفُ إلى العلا شهيدنا المجاهد، ونترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقوا خلال التوغل الغاشم، فإننا نُقدّم التحية لمجاهدي طوباس الأبطال من كافة التشكيلات العسكرية، الذين هبّوا لفك الحصار عن أخيهم المجاهد دراغمة، ونطمئن أبناء شعبنا الأبي أن الحالة المقاوِمة في محافظة طوباس قد وصلت مرحلة متقدمة من التجذر والثبات والتنظيم بفضل الله، وأن حديث الكيان الهش عن إنهائها أو اقتلاعها ما هو إلا أضغاث أحلام، كما نؤكد بأن دماء جميع شهداء شعبنا لن تذهب هدراً بإذن الله تعالى".



وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الأربعاء 09 صفر 1446هـ

الموافق 2024/08/14م