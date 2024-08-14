حماس تنعى شهداء طوباس وتوجه نداء للمقاومة بالضفة الغربية

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: إن تكثيف جيش الاحتلال لعدوانه واقتحاماته لمدن ومخيمات الضفة، وتصعيد عمليات القتل والاغتيال والاعتقالات والتضييق؛ يؤكّد مُضِيّ حكومة المتطرفين الصهاينة في مخططاتها الإجرامية تجاه الضفة المحتلة، وهو ما يتطلب من جميع مكونات وأطياف شعبنا الفلسطيني أقصى درجات الوحدة والتكاتف والاصطفاف خلف خيار المقاومة، لإفشال هذه الجرائم والانتهاكات والمخططات الفاشية.

وأشادت الحركة بالتصدي البطولي والاشتباك الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام بوجه قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس وبلدة طمون، داعيةً مقاومتنا الأبية وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة، إلى تكثيف عمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه، في كل مكان من أرضنا المحتلة، حتى كسر عنجهية وغطرسة هذا الاحتلال الفاشي وإزالته عن أرضنا ومقدساتنا.

واستُشهد خمسة شبان، اليوم الأربعاء، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طوباس، وبلدة طمون في الضفة الغربية المحتلة.

وقال محافظ طوباس إن 5 شهداء ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس.



وأضاف أن جيش الاحتلال يعمل على فصل المستشفى التركي عن بقية المدينة لمنع وصول الإصابات.

وبذلك ترفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 631 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة طمون منذ ساعات الفجر، وسط مواجهات متواصلة، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

واستشهد الأسير المحرر فايز أبو عامر -صباح الأربعاء- خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني بعدما حاصرت منزله طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.