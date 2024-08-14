دخول اكثر من مليوني ايراني إلى العراق..والحشد الشعبي:جاهزون لاستقبالهم

العالم - العراق

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، جاهزية الحشد الشعبي لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، خلال زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني، ان القطعات الأمنية تمثلت بجنس واحد بمعنى أن كل محور وطوق أمني للرد السريع والحشد الشعبي أو الشرطة الاتحادية والجيش العراقي ولجميع القوات الأمنية أمنت وحدة القيادة والسيطرة، وكذلك أمنت وحدة القطاعات لكي لا يكون هناك تقاطع في الأوامر، كما عززت بجهد استخباري كبير جداً وطائرات للقوة الجوية وطيران الجيش الاستطلاعي.

فيما أعلنت، العتبة الحسينية المقدسة، بوقت سابق، استعدادها لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم وتوفير كافة مستلزمات الزائرين على مدار 24 ساعة.

هذا وقال المدير العام لدائرة تكنولوجيا المعلومات بمنظمة الحج والزيارة الايرانية "مهران فرشيد"، ان نحو مليوني ونصف المليون زائر ايراني، حتى اليوم الاربعاء، غادروا الحدود البرية والجوية الايرانية باتجاه الاراضي العراقية، للمشاركة في مراسم الاربعينية هذا العام.

ووفقا لاخر الاحصائيات الصادرة عن مصادر رسمية، فقد غادرت ايران لحد اليوم، 5 الاف سيارة نقل محملة بشتى الادوات والمعدات المستخدمة في المواكب الحسينية.

وفي السياق ايضا، تشير الاحصائيات الى ان ما يقارب 3 الاف موكب ايراني ستخدم زوار الاربعينية في هذا العام؛ ومن اجمالي هذا العدد، فقد بدأ ما يزيد عن 535 موكبا حسينيا نشاطه منذ بداية شهر صفر 1446هـ، لخدمة الزوار في ايران والعراق.

وبحسب التقارير ذاتها، ان عدد المواكب الايرانية اخذ بالتزايد مع زيادة اعداد الزوار المشاركين في الزيارة الاربعينية.