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حماس تعلق على صفقة الأسلحة الامريكية الجديدة للاحتلال

حماس تعلق على صفقة الأسلحة الامريكية الجديدة للاحتلال
الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

شددت حركة حماس، الأربعاء، على أن تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني، يؤكد مجددا أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني.

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيان لها، موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للكيان الصهيوني بقيمة 20 مليار دولار، تشمل طائرات حربية وصواريخ وذخائر مدفعية، تأتي في إطار الدعم اللامحدود والتبنّي الكامل للسلوك الوحشي العدواني لهذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية.

وأكدت أن كل خطوات دعم وإسناد كيان الاحتلال المارق، في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية؛ لن تضمن للكيان الصهيوني أمناً أو نصراً، وإن شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي له ولجرائمه حتى دحره عن أرضنا.

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