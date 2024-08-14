ارتفاع حصيلة العدوان في غزة إلى 39965 شهيدا

العالم - فلسطين

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن “حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92294 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منهما إلى المستشفيات 36 شهيدا و54 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وأوضحت أن الآلاف من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.