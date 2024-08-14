جيش الإحتلال يعلن إصابة 4 من جنوده في طوباس

العالم - الاحتلال

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحام طوباس وطمون شمال شرقي الضفة الغربية، فيما شهدت المنطقة صباحا اشتباكات عنيفة بين القوات الاسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت صباح اليوم، بأن اشتباكات دارت بين مقاومين فلسطينيين، من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى، والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت طوباس وطمون، وحاصرت منزلا وقصفته بقذائف إنيرغا، وشنت غارات جوية باستخدام الطيران المسير.

وفي وقت لاحق، أعلن محافظ طوباس استشهاد 5 فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في طمون وطوباس"، وقد نعتهم مساجد طوباس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية تحتجز الجثامين، فيما عملية الإقتحام لا زالت مستمرة.

بالمقابل قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات هيلكوبتر مروحية نقلت جنود "إسرائيليين" جرحى في طوباس، مؤكدة إعطاب آلية عسكرية "إسرائيلية" واحدة على الأقل بانفجار عبوة ناسفة.