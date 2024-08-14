ابن الشهيد فايز الدراغمة يروي لقناة العالم ما فعل به قاتل ابيه!

العالم - خاص بالعالم

عدوان جديد عنوانه استباحة الدم الفلسطيني في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية خلال عملية عسكرية أعدم فيها الاحتلال 5 فلسطينيين بالطائرات المسيرة وقذائق "الانيرجا"، تاركا صورة لا تفارق مخيلة أبناء الشهيد فايز دراغمة، وهم من الجيل الذي من المفترض أن ينسى القضية وفقا للرواية الصهيونية.

وقال ورد دراغمة، نجل الشهيد فايز دراغمة، لمراسلنا: قبل ان يستشهد أبي بثواني، فجرا، كان يقول لي اذا استشهد اعتن بأخوتك، بعدها بدأوا بمناداته (عبر مكبرات الصوت) ليخرج لهم، ابي خرج لهم وقال لهم انا لن اسلم نفسي اما استشهد او اهرب، الكابتن عدي "اخذه الله" صور والدي وهو رأسه مقطوع وجثته مرمية على الارض وجعلني ارى التصوير وهو يقهقه ضاحكا ويرقص مع جنوده، انا قلت له اخرس فبدأوا بضربنا واخرجوا الكلاب علينا.

وفي الوقت الذي كان فيه الاحتلال يتلقى ضربات المقاومة وتوجع جنوده أصوات العبوات الناسفة، كان يستعرض قواه بقصف المدنيين وملاحقة من نجى منهم في بلدة طمون قضاء المدينة.

وقال محمد بني عودة، وهو شاهد عيان في مدينة طوباس، لمراسل العالم: تقريبا كنا 10 او 15 شخص، وفجأة جاءتنا طائرة مسيرة، وبدأت بالقصف بصاروخ على المجموعة واستشهد واصيب عدد من المتواجدين ونجا آخرون، وطوقوا المنطقة ومنعونا من الاقتراب من المنطقة المستهدفة، وسمعنا صوت الشباب المستهدفين ولكن الاحتلال منعنا من الاقتراب.

تتعمق الجراح وتتخذ شراسة غير معهودة، والكيان يزداد فعله الدموي المتواصل بقتل 630 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بداية العدوان على غزة، واعتقاله لأكثر من عشرة آلاف ومئة فلسطيني.