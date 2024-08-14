شاهد/الخس يلاحق رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ويحرجها!

العالم - أوروبا

وفى الأيام الأخيرة من رئاستها للوزراء، أطلقت صحيفة ديلي ستار بثًا مباشرًا لخس لتتبع تدهوره مقابل تدهورها، وفاز الخس في النهاية بالمسابقة.

وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن رئيسة الوزراء السابقة كانت تتحدث في سوفولك أمس الثلاثاء للترويج لكتابها "عشر سنوات لإنقاذ الغرب" عندما نزلت اللافتة التي يمكن التحكم فيها عن بعد خلفها.

وأوضحت الصحيفة أن تراس، التي خسرت مقعدها في الانتخابات العامة الشهر الماضي، كانت في منصبها لمدة 49 يومًا فقط قبل أن تجبرها ردود الفعل العنيفة رفضا لميزانيتها الصغيرة من السوق ونواب حزب المحافظين على الاستقالة.

وكانت النائبة السابقة عن جنوب غرب نورفولك تناقش الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في قاعة بيكلز العامة والمسرح عندما ظهرت اللافتة خلفها.

في البداية لم تكن تراس على علم بهذه الحيلة حتى صعد رجل إلى المسرح وقال لها أن تنظر خلها. وأصر مضيف الحدث على أنه "ليس لديه أي فكرة من أين جاء ذلك" وسط مزيج من الضحك والهمهمات من الجمهور المجتمع.

وقالت تراس وهي تخلط أوراقها وهي تنظر إلى لافتة الخس "هذا ليس مضحكًا" قبل أن تغادر مع مساعد وسط تصفيق خفيف.