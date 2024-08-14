ماذا يريد هوكشتاين بزيارته لبنان ولقائه مسؤولين؟ شاهد الفيديو..

العالم - خاص بالعالم

وعشية جولة المفاوضات لارساء هدنة تمهد لوقف اطلاق النار في غزة، وعلى وقع تهديدات حزب الله بالرد على الاعتداءات الاخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وصل هوكشتاين الى بيروت آتيا من الكيان الاسرائيلي، حيث التقى على التوالي برئيسي مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي.

هوكشتاين كرر بعد لقائه بري في عين التينة هواجس الادارة الامريكية من تداعيات ما يحصل على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة من مواجهات بين المقاومة وجيش الاحتلال، معتبرا ما سماه "الحل الدبلوماسي" قد يفضي الى تهدئة تعيد الامن الى جانبي الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وقال أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، د. يحيى غدار، لقناة العالم: هو ليس بوسيط، هو صهيوني واسرائيلي، حتى ولو انه جاء بإسم أمريكي، ولكن عمليا هو اسرائيلي ودوره ودور كل اميركا ان تؤخر أو تلغي الرد على عمليتي اغتيال الشهيد هنية والشهيد شكر.

مصادر مواكبة قالت ان المبعوث الامريكي لم يقدم أي طرح من شأنه لجم الكيان الاسرائيلي ووقف اعتداءاتها على لبنان والزامها تطبيق القرار 1701.

يشار الى أن زيارة هوكشتاين تتزامن مع استنفار عسكري امريكي بحرا وجوا حاول من خلالها المبعوث الامريكي التهويل على اللبنانيين في رسائل لم تخلو من التوجس الاسرائيلي من رد المقاومة.

هذا وقد التقى هوكشتاين بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون وبحث معه الشؤون العسكرية والدعم الخجول الذي تقدمه امريكا للجيش اللبناني.