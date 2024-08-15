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حماس: ممارسات أجهزة السلطة الأمنية تتناغم مع الإحتلال.. أوكرانيا تتوغل أكثر داخل روسيا، وموقف بوتين يزداد صعوبة

حماس: ممارسات أجهزة السلطة الأمنية تتناغم مع الإحتلال.. أوكرانيا تتوغل أكثر داخل روسيا، وموقف بوتين يزداد صعوبة
الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول مطالبة حركة حماس السلطة الفلسطينية بوقف سياسة القمع وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، معتبرة أن ممارسات الأجهزة الأمنية للسلطة تناغم مع الاحتلال.

العالم - بانوراما

واشارت حماس الى تصاعد حملات أجهزة السلطة لملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات والكمائن المعدة للتصدي لتوغل الاحتلال المتواصل لمدن وقرى الضفة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان أوكرانيا أنها تحقق تقدما جيدا في كورسك الروسية الحدودية، وأكدت أنها تعتزم إقامة منطقة عازلة فيها لحماية نفسها من القصف، وممرات إنسانية قالت إنها لإيصال المساعدات للمدنيين الروس.

وأعلنت موسكو حالة طوارئ من المستوى الاتحادي في منطقة بيلغورود على الحدود مع كورسك؛ بينما بدات عملية إجلاء آلاف المدنيين من مناطق حدودية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاقتحام بانه استفزاز بالغ يهدف إلى تقوية موقف كييف في أي مفاوضات محتملة مستقبلا لوقف إطلاق النار.

بينما اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن في اول تعليق له على العملية الاوكرانية المباغتة؛ بانه تطرح معضلة حقيقية للرئيس الروسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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