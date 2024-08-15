وزير خارجية الإحتلال يدعو لإخلاء وتدمير مخيم جنين وتحويله إلى قطاع غزة!

العالم - خاص بالعالم

وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس اتخذ القرار، وهرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش كان قد نفذّ الجريمة.

وزير خارجية الاحتلال، قال خلال اجتماعه مع ممثلي مستوطنات الضفة الغربية، أن مخيمات اللاجئين بؤرٌ للشر تتبع لايران، ويجب إخلاء مخيم جنين، تمهيدا لإبادة كما في غزة.

ارتبط اسم جنين منذ الانتداب البريطاني بالمقاومة المسلحة، وقبيل إنشاء "دولة الاحتلال"، قاتل العرب، العصابات الصهيونية عام1948.

برز اسم مخيم جنين في الانتفاضات السابقة، سيما في الانتفاضة الثانية، نفذَّ الاحتلال مجزرة كبيرة في المخيم قبل22 عاما،

قبل نحو عامين، أي بعد نشأة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، بدأ الاحتلال بشنِّ حملات واسعة النطاق ضد المخيم، ضمن سياسة "جز العشب"ولكن العُشبَ متجذراً في العمق.

منتصف العام المنصرم، لجأ الاحتلال إلى أوسع عملية عسكرية منذ20 عاماً، أطلق عليها عملية الحديقة والمنزل، بدأ بتدمير البنى التحتية والعقوبات الجماعية التي امتدت إلى مخيمات شمال الضفة الغربية المسلحة فيما بعد.

عسكرياً، قوات الاحتلال تنفذُ اقتحامات في مخيمات شمال الضفة الغربية، بنفس آلية الاقتحام التي تُتبع في عمق قطاع غزة.

غطاءٌ مكثف من الطائرات المسيرة والحربية، قصفٌ جوي واغتيالات، تدمير منازل وبنى تحتية، وهجمة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لمسح المخيمات وسكانها من الخريطة وترحيلهم.

نحو 160 شهيداً في جنين، بعد السابع من اكتوبر، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بباقي محافظات الضفة الغربية.

مئات المقاتلين في مخيم جنين يقدمون الإنتماء لمخيم جنين على الانتماء الفصائلي.

مسح المخيمات من الخريطة، وتهجير أهلها ومسح ذاكرة العودة من أدمغة الأجيال القادمة، العنوان الرئيسي لقرار وزير خارجية الاحتلال.

ولكن العودةَ فطرة يعيش عليها الفلسطينيون ولأجلها يموتون.

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