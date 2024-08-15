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تشاهدون في برنامج"ضيف وحوار ":

لقاء حصري لقناة العالم مع"الشيخ عبد الله كتمتو"منسّق الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد الشيخ عبد الله كتمتو منسّق الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين أن أهل فلسطين اليوم كسروا إرادة جلّادهم وهزموا تلك الاسطورة في ان هذا الجيش هو جيش لا يقهر، على أن تلك الميركافا وأسلحتهم شيء لا يمكن تغييره، هزموا الرواية الصهيونية ليست في داخل فلسطين فحسب بل بخارج فلسطين.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، الذي سيعرض مساء اليوم على شاشة العالم، أشار الشيخ عبد الله كتمتو الى انه في المؤتمر اليوم نرى الأخوة المسيحيين ونرى الأوروبيين الذين ينتسبون الى عدة كنائس، ونرى رجال دين بوذيين، ورجال دين من عدة جنسيات أخرى، ونرى من الأخوة الدروز الموحدين، نرى كل الطوائف لأن الامام الحسين عليه السلام لم يأتي بطائفة بل جاء بفكرة "الإنسان".

ولفت الشيخ عبد الله كتمتو إلى أن محور المقاومة يمتلك الإرادة، وإن الهزيمة تأتي عادة ليست من البندقية منوها أن الهزيمه تأتي من داخل الانسان ومن إرادته، فعندما انتصرت إراده هذا المحور باسنادهم لبعضهم البعض وبتحمله لكل الاعباء حقق هذا الانتصار، حيث أنه منذ أن اتى هذا الإحتلال على المنطقة لم يصمد لأكثر من عشرة ايام في أي حرب من الحروب، الآن غزة عشرة اشهر.

تشاهدونه في الأوقات التالية:

- الخميس 15/8/2024

الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 20:30 GMT

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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