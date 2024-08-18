المرشح عباس عراقجي يتحدث عن معالم السياسة الخارجية لحكومة بزشكيان

العالم - خاص بالعالم

القائمة ضمت 19 وزيراً أبرزهم وزراء الأمن والإقتصاد والمالية والخارجية إلى جانب وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي والزراعة.

رئيس المجلس الاسلامي محمد باقر قاليباف وردا على تصريحات أحد النواب قال إنه تم التحقيق في مؤهلات 19 وزيرا رشحتهم الحكومة، وتم التأكد من ذلك في المؤسسات المعنية.

معالم السياسة الخارجية لحكومة بزشكيان، تحدث عنها المرشحُ للمنصب عباس عراقجي، الذي أكد إنّ دبلوماسيةَ المقاومة النابعة من مدرسة المقاومة التي أسّسَها الشهيد قاسم سليماني ستكونُ مركزَ اهتمامِ الحكومة الجديدة مشدداً على الاستمرار بسياسةِ حُسْنِ الجوار.

وقال عراقجي:"ستكون السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة شاملة ونشطة وفعالة.. المبادئ الأساسية لهذه السياسة هي الدستور والسياسة العامة للنظام في مجال العلاقات الخارجية ووثيقة الرؤية والبرنامج التقدمي السابع وإجراءات وتعليمات القائد وجميع القوانين والقرارات الإسلامية".



المرشح لوزارة الأمن اسماعيل خطيب، أشار إلى ما تواجهه إيران من حرب أمنية واسعة وقال ان أجهزة المخابرات في 53 دولة لديها قسم خاص بإيران .

وقال خطيب:"اليوم، وضع العدو الحرب الشاملة على جدول أعماله باستخدام كافة الأدوات، ومن خلال اتخاذ اجراءات، يستهدف اضعاف قوة ايران واليوم أيضاً لدى أجهزة استخبارات 53 دولة قسم خاص بإيران، ويتم تنفيذ العديد من المشاريع المناهضة للأمن الايراني بمشاركة جهات فاعلة مختلفة".

هذا وقدم الرئيس مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي، قائمة تشكيلته الوزارية المُقترحة الى مجلس الشورى الاسلامي للبت فيها، وذلك بعد مشاوراته المكثفة منذ استلام مسؤوليته الجديدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ومن المقرر أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الاسلامي الأربعاء المقبل لإعطاء الثقة للحكومة الرابعة عشر.

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