تطورات مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وثبات موقف حماس

العالم - العين الاسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على جولة المفاوضات الجديدة التي لم تحدث أي تغيير في موقف حماس المصرة على التمسك بشروطها السابقة ورفض أي تغيير إسرائيلي في مقترح بايدن، وهذا ما لاحظه أحد محللي الإعلام العبري.

وفيما يتعلق بمعنى الكلام الاسرائيلي من أن يحيى السنوار هو اليوم الذي يسعى لفرض شروط بهذه المفاوضات بعد مرور اكثر من 10 اشهر على العدوان على قطاع غزة، أكد نبيه عواضه الخبير والمتابع للشأن الإسرائيلي، انه عندما وافقت حماس على الخطة الأمريكية او خطة بايدن أرادت من خلال ذلك أولا رفع المسؤولية في تعطيل إنجاز الصفقة عن نفسها ورمي المشكلة الى الطرف الآخر، وتحديدا الى نتنياهو، وهو ما يبدو واضحا من خلال ما يجري في النقاشات ومن إتهامات مباشرة لنتنياهو في انه هو الذي يعرقل الوصول الى الصفقة خاصة وأن المسألة الأساسية لها علاقه بنقل موضوع التفاوض لملف الوقف الدائم لإطلاق النار الى مرحلة ثانية.

ولفت عواضه إلى أن الحديث عن صفقة النقاشات عن موضوع التبادل سوف يكون حصرا بموضوع التبادل وليس بنقاط أخرى، وهذا الأمر بحد ذاته يعطي مشروعية كاملة للسنوار بأن يقول كلمته الاخيرة في هذا المجال، خاصة وأنه قام بترتيب جدول النقاش بينه وبين الطرف الآخر على اساس أن الأولوية هي لصفقة مفيدة فيما يتعلق بالأسرى وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتأمين عودة النازحين الى منطقة الشمال.

وتطرق البرنامج الى ما نقله المبعوث الامريكي آموس هوكشتاين رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته للبنان، مفادها ضرورة رجم رد حزب الله على إغتيال الشهيد فؤاد شكر والتعويل على مفاوضات الدوحة.

ويبحث البرنامج في قضية الأمريكيين الذين لم ينجحوا في الضغط على إيران ومنعها من الرد على إغتيال هنية في طهران، وجلّ ما يفعلونه من خلال حشدهم العسكري في المنطقة، هو التخويف وربما الضغط على نتنياهو لابرام صفقة اطلاق النار وتبادل الاسرى بحسب أحد الخبراء والمحللين الأمنيين الصهاينة.

ضيف البرنامج:

نبيه عواضه الخبير والمتابع للشأن الإسرائيلي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...