بالصواريخ .. لحظة إستهداف حزب الله لثكنتين إسرائيليتين بالجليل

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ووثق جنود إسرائيليون داخل المقر دوي الانفجارات وسقوط الصواريخ التي أطلقت من لبنان وأدت لاندلاع حرائق في المستوطنة ومحيطها بحسب اعلام الاحتلال.

كذلك استهدفت المقاومة بقذائف المدفعية ثكنة زرعيت وموقع المالكية وبالأسلحة الصاروخية موقعي زبدين ورويسة القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما استهدفت المقاومة موقع رويسات العلم وتجهيزاته التجسسية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وموقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه وحققت إصابات مباشرة ومؤكدة.‏



وفيما رصد الاحتلال إطلاق عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى والغربي وإصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة دعا مجلس مستوطنات الجليل مجددا مستوطني أكثر من ست مستوطنات بالبقاء قرب الملاجئ شمال فلسطين المحتلة.

وكشفت صحيفة 'معاريف' العبرية عن أن 80 ألف مستوطن منازلهم في ضوء التهديدات الأمنية معتبرة الذين بقوا يضطرون إلى التعامل مع الواقع اليومي الصعب والمعقد والمتمثل في الإنذارات والضربات الصاروخية و الطائرات بدون طيار.

عمليات المقاومة ضد مواقع الاحتلال استبقها الأخير بغارات واعتداءات على القرى اللبنانية أدت لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين وأعلنت قوات 'اليونيفيل الدولية عن إصابة ثلاثة من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.



العلاقات الإعلامية في حزب الله نفت نفيا قاطعا الرواية المختلقة التي أوردتها صحيفة 'وول ستريت ‏جورنال' الأميركية ‌‌‏حول استشهاد القائد فؤاد شكر، معتبرة أنها مختلقة ومليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق مشيرة الى أن لا هدف لهذه الصحيفة سوى الترويج والدعاية ‏لكيان الاحتلال وهذا ما ‌‏دأبت عليه.

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