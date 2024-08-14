7750 صاروخا ومسيرة اطلقت من لبنان والمستوطنون لنتنياهو: سيد الأمن الكاذب!

العالم - خاص بالعالم

رداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية اللبنانية ‏وإصابة مدنيين فيها، قصفت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان مستوطنة ‏كريات شمونة بِصليات من صـواريخ الكاتيوشا، واعترف إعلام الاحتلال بإصابة مبان بشكل مباشر جراء صواريخ حزب الله، ومن بينها بنك "لئومي" فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي في المستوطنة.

وبأسراب من المـسيرات الانقضاضية شنت ‌‏المقـاومة هجوماً جوياً على تجمع مستحدث لجنود الاحتلال ‏في شمال منطقة "أبيريم" بعكا وأصابت أهدافها بدقة.

‏كذلك استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة. واستهدفت بالأسلحة الصاروخية مواقع البغدادي والمطلة والرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتـلة وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابتها إصابات مباشرة.

‏واستناداً إلى بيانات ما يسمى المقر الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الوزراء الاسرائيلية، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تقريرا إحصائيا حول الخسائر التي مني بها الشمال منذ الثامن من اكتوبر، محصيا إطلاق حزب الله 7750 صاروخا ومسيرة أسفرت عن مقتل 44 شخصا في صفوف الاحتلال وجرح 271 آخرين.

واستنادا لتلك البيانات الإسرائيلية أدت هجمات حزب الله إلى إجلاء ما يقارب 63 ألف مستوطن من مناطق الشمال لمناطق وسط وجنوب البلاد. كذلك أدت الهجمات لنشوب نحو 790 حريقا أتت على نحو 158 ألف دونم من الأراضي.

وقدر التقرير خسائر الاحتلال بقطاع السياحة بنحو مليار و33 مليون دولار، وبقطاع المحاصيل الغذائية بنحو 272 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى فقط من الهجمات.

وتزامنا مع كل تلك التطورات والبيانات تداولت منصات الاحتلال الاعلامية والاجتماعية مقطع فيديو تحت عنوان "نتنياهو الجبان أمام نصرالله"، عارضين فيه انجازات وعمليات حزب الله وواصفين نتنياهو بـ"سيد الأمن الكاذب الذي يخاف من السيد نصرالله منذ 14 عاما".