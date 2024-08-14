التحشيد الأميركي يكشف ضعف الكيان الاسرائيلي في الدفاع عن نفسه

العالم - خاص بالعالم

التهويل بالقدرات العسكرية وتضخيم الترسانة والتجهيزات اللوجستية للأعداء جزء من خديعة الحرب النفسية التي يحاول الكيان الاسرائيلي واميركا ممارستها ضد ايران. هكذا وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي هذا الترهيب الاميركي الاسرائيلي.

آية الله خامنئي أكد أن هذه الحرب النفسية التي يروجها الغرب ضد إيران مبنية في أساسها على المبالغة بالقدرات التي يمتلكها الغرب؛ وهي خدعة تهدف إلى إثارة الخوف في نفوس الشعب لحمله على التراجع في مختلف المجالات، أما حقيقة القوة الغربية فهي على النقيض مما يتم الترويج له.

مخططات أكد قائد الثورة أن السبيل لاحباطها هو الايمان بالقدرات الذاتية لبلدان المنطقة، داعيا إلى عدم تضخيم قدرات الطرف المقابل.

قراءة قائد الثورة لصورة الدعم الاميركي لتل أبيب، تنم عن ادراك وإلمام بجوانب ورسائل هذا الدعم، إذ كشف عن ضعف إسرائيلي استدعى حضور الغرب المباشر للدفاع عنها، ووعود الساسة الغربيين بحماية الكيان من الرد الايراني، يؤكد مرة اخرى أن تهديدات قادة الاحتلال إنما هي فقاعة صابون فجرها التحشيد الغربي للدفاع عنهم.

كما أزال هذا التحشيد هالة القوة المخادعة التي رسمت حول جيش الاحتلال الاسرائيلي، لا سيما وأن هذا الجيش لا يزال عالقا في مستنقع غزة، في حرب غير متكافئة امام فصائل المقاومة الفلسطينية، حرب قدم خلال أشهرها العشرة أكثر من 10 آلاف من جنوده بين قتيل وجريح وفق وسائل إعلامه.