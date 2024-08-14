إصابة 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

يأتي ذلك في وقت أقرّ فيه جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بإصابة 4 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة للاحتلال في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان الفصائل الفلسطينية أعلنت في بيانات عسكرية مختلفة، تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت فجر اليوم مدينة طوباس بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وأسفرت العملية العسكرية لجيش الاحتلال على طوباس وطمون والتي استمرت لأكثر من 8 ساعات عن استشهاد 5 فلسطينيين، تم احتجاز جثامينهم.

وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات مستمرة من قوات الاحتلال، تتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفرت عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع عدوان مدمر على قطاع غزة، خلّف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و 965 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و294 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.