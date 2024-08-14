بريطانيا: اقتحام بن غفير للأقصى 'استفزازي' ويقوّض وصاية الأردن

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، إن “المملكة المتحدة تدين بشدة الزيارة الاستفزازية المتعمدة التي قام بها الوزير بن غفير”.

وأضاف لامي أن “مثل هذه الإجراءات تقوّض دور الأردن كوصي على الأماكن المقدسة وترتيبات الوضع الراهن القائمة منذ فترة طويلة”.

وشدد الوزير البريطاني أنه “يجب أن ينصب تركيز جميع الأطراف على تأمين وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن الرهائن واستعادة الاستقرار الإقليمي”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اقتحم مئات المستوطنين ووزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير شؤون النقب والجليل إسحق فاسرلاوف باحات المسجد بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك إن نحو 2958 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “اقتحام الوزيرَين الإرهابيَّين المتطرفَين بن غفير وغولدكنوبف لباحات المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعات من قطعان المستوطنين، والقيام بجولة استفزازية فيها بعد إفراغها من المصلّين والمعتكفين؛ هو إمعانٌ في العدوان الممتدّ على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدّساته، واستفزازٌ لمشاعر المسلمين في كل مكان، عبر تدنيس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.