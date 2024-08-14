المقاومة الاسلامية تنفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال

العالم - لبنان
وجاء في تفاصيل الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية لعمليات يوم امس الأربعاء 14-08-2024، ما يلي:
1- الساعة 08:35 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
2- الساعة 10:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 10:50 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 11:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
5- الساعة 11:50 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
6- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي في شمال أبيريم، وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على الاعتداء والاغتيال الإسرائيلي في بلدة برعشيت.
7- استهداف مستوطنة كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية وإصابة المدنيين فيها.
8- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا.
المصدر: الاعلام الحربي