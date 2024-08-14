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عند الحدود اللبنانية الفلسطينية..

المقاومة الاسلامية تنفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال

المقاومة الاسلامية تنفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال
الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ أمس الأربعاء، حيث أوضح الاعلام الحربي للمقاومة، ان ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

العالم - لبنان

وجاء في تفاصيل الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية لعمليات يوم امس الأربعاء 14-08-2024، ما يلي:

1- الساعة 08:35 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

2- الساعة 10:10 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 10:50 استهداف موقع البغدادي ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 11:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 11:50 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- شن ‏هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي ‏في شمال ‏أبيريم، وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ ‏على الاعتداء والاغتيال الإسرائيلي في بلدة برعشيت.

7- استهداف مستوطنة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها.

8- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا.

المصدر: الاعلام الحربي

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