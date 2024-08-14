داخلية غزة: الاحتلال كثف محاولات إسقاط الفلسطينيين

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن المسؤول تأكيده، في حديث لقناة الجزيرة، أن الأجهزة الأمنية أوقفت عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال وأنهم يخضعون للتحقيق.

وأشار المسؤول إلى أن الاحتلال ينتحل أسماء جمعيات إغاثية لجمع معلومات وابتزاز مواطنين.

وأوضح أن الاحتلال هدد عددا من الذين تواصل معهم بقصف منازلهم وقتل عائلاتهم.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تتصدى لمخابرات الاحتلال وأساليبها في إيقاع المواطنين بالعمالة.

وختم المسؤول بوزارة الداخلية بتحذير المواطنين في مناطق القطاع المختلفة من أساليب الاحتلال وخداعه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة خلف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية.