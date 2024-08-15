الفرنسيون يتحدون ماكرون برفع العلم الفلسطيني وسط باريس

العالم _ مراسلون

وصلت الناشطة السبعينية أوليفيا الصوت المعروف بالدفاع عن فلسطين إلى ساحة "الجمهورية" بباريس بهذا العلم، انه علم فلسطين حيث استقبلته الحشود بالهتاف والتهليل.

خرج هذا العلم منذ الساعات الصباح الاولى ليجوب العاصمة الفرنسية ويصل الى ساحة الجمهورية ومنه الى كامل فرنسا من شمالها الى جنوبيها والهدف هو التحدي الرئيس مكرون الذي يمنع ويعاقب من يرفع راية فلسطين ومنع الاحتجاج في الأولمبياد ضد مجازر الاحتلال الصهيوني.

احتفاء بالراية الفلسطينية التي ستعود في السادس من سبتمبر أيلول الى باريس ليوصل الفرنسيون صوتهم للسلطات بعدم مجاراة الاحتلال وتسليحه ودعمه واستنكارا لمجازر يرتكبها يوميا بحق الغزاويين ومقدسات المسملين.

يلقي المشرفون على الحراك كلمات تتبعها هتافات غاضبة ويوجهون الخطاب لليسار الفائز في الانتخابات النيابية الأخيرة بالالتزام بوعوده وتسلم الحكم ودعم الشعب الفلسطيني.

كل تلك الشعارات تعمق غضب الشارع الذي يريد انهاء الحرب سريعا لتبقى فرنسا في نظرهم صوتا ينصر الحق.

القضية الفلسطينية في قلب باريس من جديد، المتظاهرون يدعون السلطات الفرنسية الى محاولة التنسيق مع كل الاطراف لإيجاد حل سريع لهذه الازمة.