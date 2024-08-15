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قلق بايدن من تبعات الرد الإيراني والضغط لوقف النار في غزة

الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

كيف ينظر إلى قلق بايدن وإدارته مما ينتظر المنطقة من صراع واسع في حال تنفيذ الضربة الإيرانية للكيان؟

العالممع الحدث

ما الذي يمكن أن يحققة موفدوه هوكشتاين ومك غورك وبيرن من أجل التوصل إلى وقف النار في غزة وانعكاسه على محور الإسناد؟

ماذا يعني كلام هوكشتاين في بيروت أن اجتماعات الدوحة يوم الخميس ستكون مكثفة ليومين توصلا لاتفاق وأن وقف الحرب في غزة سيؤدي لتهدئة في لبنان؟

ماذا يعني أيضا نقل مسؤولين أميركيين للجانب الإسرائيلي أنه حان الوقت للتوصل للاتفاق منعا للحرب الإقليمية؟

هل حرب الاستنزاف التي تلف الكيان من شأنها أن تتحول إلى حرب شاملة يسعى الأميركي لتفاديها؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت الباحث السياسي هادي قبيسي، ومن بيروت المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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