الأسير المحرر نايف الحلايقة يوجه رسالة للأسرى الفلسطينين + فيديو

العالم - مراسلون

الأسير نايف الحلايقة حرا بعد 19 سنة داخل سجون الاحتلال.. سنوات مريرة صعبة لن ينساها مهما كانت فرحة الإفراج.. فرحة منقوصة بوفاة الأب الذي انتظره لسنوات.. فكان الموت أسرع.. ولأنه ترك خلفه آلاف الأسرى في ظروف غاية في الصعوبة.

وفي حديث لقناة العالم قال الحلايقة: مشاعري بعد 19 عاما يعجز اللسان أن يصفها أولا.. ولكن ألمي الوحيد أن "كل مر سيمر" وأني تركت خلفي مئات بل آلاف الأسرى يتجرعون أصعب أنواع العذابات.. تركت خلفي في سجن نقب الصحراوي ما يقارب 1600 أسير يعانون من الأمراض.

وأضاف: "رسالتي إلى الأسرى هي شغلة واحدة.. أريد لهم الحرية فقط."

وحمل الأسير على أكتاف شباب لم يعرفهم.. فسنوات الأسر أنسته من هم بالخارج.. لطولها وقسوتها.. لكنه لأول مرة يجتمع مع من يحب وعلى رأسهم الوالدة الصابرة.

وقالت سميحة العرامين والدة نايف لمراسلنا: "في طول الليل وأنا أفتح الصور أتفرج على صوره وصور الأسرى وأبكي وأنوح، وأقول الله يرحم والده كان يتمنى أن يراه ويحضر طلعته ويراه.. والحمد لله كل شيء لأجل الله يهون."

مؤسسات الأسرى قالت إن عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر تجاوز 10100 ولا يزال الآلاف رهن الاعتقال.. فعاد الأسير نايف إلى أحضان عائلته بعد هذه السنوات العجاف تاركا وراءه آلاف الأسرى ينتظرون هذه اللحظة.

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