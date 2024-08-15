كييف تعلن منطقة عازلة في المناطق التي تسيطر عليها بكورسك الروسية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تطورات وأحداث متسارعة تشهدها جبهة كورسك في غرب روسيا.. مسؤولون كبار في أوكرانيا أعلنوا أن كييف تقيم منطقة عازلة وتبحث إنشاء إدارات عسكرية في المناطق التي سيطرت عليها في مقاطعة كورسك الروسية وإجلاء المدنيين الروس.

من جهته أعلن الرئيس فلودومير زيلينسكي أن بلاده قد تضطر إلى فرض حكم عسكري في كورسك التي تتوغل فيها القوات الأوكرانية للأسبوع الثاني، مؤكدا أن قواته تتقدم جيدا وأسرت عشرات الجنود الروس.

وصرح زيلينسكي قائلا: "اليوم حققنا تقدما جيدا في منطقة كورسك، نحن نحقق هدفنا الاستراتيجي."

فبحسب كييف فقد سيطرت القوات الأوكرانية على 74 بلدة وقرية في كورسك منذ بدء الهجوم البري، وهو ما أقرت به موسكو، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية أصبحت على عمق 30 كيلومترا من الحدود.

إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت أيضا إنها أحبطت هجمات أوكرانية استهدفت التوغل أكثر في عمق من منطقة كورسك وألحقت خسائر فادحة بالقوات المهاجمة.

وفي الوقت الذي تتهم فيه موسكو الغرب بدعم أوكرانيا في الهجوم على منطقة كورسك نفت الخارجية الأميركية ذلك، وقالت إن الولايات المتحدة لم تشارك في التخطيط أو الإعداد للتوغل الأوكراني، بينما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد آوستن التزام بالده بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها إزاء ما وصفه بالعدوان الروسي.

كما قال البيت الأبيض إنه سيواصل التركيز على ضمان استمرار حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه للرد على ما وصفه أيضا بعدوان روسيا.

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