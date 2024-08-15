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أكثر من 40 ألف شهيد و92 ألف جريح حصيلة العدوان على غزة

أكثر من 40 ألف شهيد و92 ألف جريح حصيلة العدوان على غزة
الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 40 ألف شهيد و90 ألف جريح.

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيد و 107 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيانها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40005 شهداء و92401 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويشن الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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