صفقة سلاح جديدة لكيان الإحتلال

العالم – باختصار

تبلغ تكلفة الصفقة أكثر من 20 مليار دولار وتم إخطار الكونغرس بقرار بيع الاسلحة لتل أبيب.

تشمل صفقة التسليح مقاتلات أمريكية من نوع اف 15 التي توصف بأنها ملكة الاجواء.

كما تشمل ذخائر دبابات عيار 120 ملم ومركبات تكتيكية وصواريخ "أمرام" المضادة للطائرات.

من المتوقع أن يتم تسليم المركبات التكتيكية ونحو 50,000 خرطوشة هاون إبتداء من عام 2026.

تتزامن الصفقة مع ترقب تعرض قيادة الاحتلال لهجمات قوية من إيران وحزب الله.

الخارجية الامريكية: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن "إسرائيل"ومن المهم للمصالح الوطنية الامريكية مساعدة"إسرائيل".

خبراء: هذه الصفقة مكافأة لجرائم الاحتلال ولهذا العدوان على الأرض والانسان.

الولايات المتحدة تقدم دعما مطلقا للعدوان الإسرائيلي على غزة التي أدت حتى هذا الحين لسقوط نحو 40,000 شهيد.

أقر مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس جو بايدن زودت كيان الإحتلال بأكثر من 10,000 قنبلة شديدة التدمير.

علاوة على آلاف الصواريخ من طراز "هيلفاير" منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر الماضي.

يأتي هذا فيما تحض منظمات تعنى بحقوق الإنسان واشنطن على الحد من مبيعات الأسلحة لتل أبيب.

الصفقة تأتي في الوقت الذي يحض فيه بايدن تل أبيب وحماس على التوصل لوقف لإطلاق النار.

متابعون هذه الصفقة كشفت زيف الإدعاءات الامريكية بشأن السعي لوقف إطلاق النار في غزة.

بهذا الدعم الأمريكي تواصل تل أبيب عدوانها على غزة متجاهلة كل القرارات والمناشدات الدولية بوقفها.

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