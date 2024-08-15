شاهد بالفيديو.. حزب الله يقصف مستعمرة شامير لأول مرة

العالم - فلسطين

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في مدينة ‏مرجعيون وإصابة مدنيين فيها، أدخلت ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 15-8-2024 على جدول ‏نيرانها المستعمرة الجديدة شامير وقصفتها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

وفي سياق متصل شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو ‏وأصابت أهدافها بدقة.

وقالت المقاومة إن هذه العملية تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏العباسية”.

كما واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم عند الساعة (9:10) موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية. وعند الساعة (11:05) استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

هذا وعرض الاعلام الحربي لدى المقاومة مشاهد من عمليات استهداف مواقع السماقة والمالكية ورويسات العلم التابعة لجيش العدو الإسرائيلي.

وفي عملية آخرى، قال حزب الله إنه شن هجومًا جويًا بسرب من الطائرات ‏المسيرة الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏وأصابت أهدافها بدقة.‏