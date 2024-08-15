شاهد ما الذي ستفعله قوات الدعم السريع بعد مقاطعة الجيش للمفاوضات!

العالم – خاص بالعالم

وغاب وفد الجيش السوداني عن المباحثات، بعد أن أعلن تمسكه بتطبيق إعلان جدة، في حين أوضحت قوات الدعم السريع أن وفدها المفاوض هو في سويسرا، وذلك تلبية لدعوة الولايات المتحدة، بهدف التوصل لوقف العدائيات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتطوير آلية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق.



المبعوث الاميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، قال إن المشاورات في جنيف تركز على امتثال الأطراف لالتزامات جدة وتنفيذها واحترام القانون الإنساني الدولي وتمكين المساعدات وإسكات البنادق.

وأوضح أن المباحثات تركز على إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة السودانيين والمضي قدما لتحقيق وقف الأعمال العدائية وتعزيز وصول المساعدات وإنشاء آليات إنفاذ تحقق نتائج ملموسة.

لافتا الى أن الأزمة في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الخطورة، حيث يواجه الملايين الجوع الشديد والنزوح، في حين أدى الصراع المستمر إلى ارتكاب فظائع واسعة النطاق، من بينها الهجمات على النساء والأطفال.



ويرى الخبراء ان قوات الدعم السريع قد تستغل مقاطعة الجيش للمفاوضات لاظهاره بصورة الرافض للسلام، من اجل الحصول على مكاسب سياسية وعسكرية ايضا، ووضع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تحت الضغوطات الدولية.

خصوصا في ظل تأكيدات بان الولايات المتحدة تمارس ضغوطات على الجيش من أجل منح الوكالات الإنسانية تفويضا لإيصال المساعدات عبر الحدود ومواقع النزاع تحت حماية دولية، وتفعيل قرار مجلس الأمن بحظر الطيران العسكري فوق دارفور.

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