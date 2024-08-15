كيربي: مفاوضات الدوحة تحرز تقدماً وسوف تستمر حتى الغد

العالم - الامركيتان

واضاف قائلا إن "المحادثات في الدوحة تتقدم. القمة خطوة مهمة - لقد قمنا بالفعل بتضييق بعض الفجوات واليوم سنركز على تنفيذ الاتفاق".

ووفقا له، "لا يزال هناك الكثير من العمل بسبب تعقيد التفاصيل. لا ينبغي لنا أن نتوقع انتهاء المحادثات اليوم. اليوم بداية واعدة. الفجوات موجودة في تنفيذ الصفقة، والإطار بشكل عام مقبول."

ويرأس المحادثات رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ويشارك فيها الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه رئيس الموساد ديدي بارنيا ووزير المخابرات المصري عباس كامل.

وحماس لا تشارك فعليا في القمة، كما أعلنت هذا الأسبوع ، لكن ممثليها موجودون في الدوحة وسيجتمع بهم لاحقا الوسطاء القطريون والمصريون ويعرضون عليهم الموقف الإسرائيلي.

وأضاف كيربي أن "بايدن أصدر تعليماته إلى بيرنز وبريت ماكغورك (مبعوث بايدن الخاص إلى الشرق الأوسط لقيادة المحادثات).

وتابع " القمة خطوة مهمة. اليوم هو بداية واعدة. نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن وإحلال الأمن في إسرائيل وخفض التوترات في المنطقة"حسب تعبيره.

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل أضافت شروطا، وإذا كانت مشاركة حماس في المحادثات اليوم تختلف عن مشاركتها في الجولات السابقة، أجاب: "كيف تعمل المفاوضات؟ إنها تبدأ بنص على قطعة من الورق ويعمل الطرفان على ذلك". يتم الإدلاء بالتعليقات على الصياغة ومن ثم يتم إجراء مناقشة وتبادل المسودات بالإضافة إلى المزيد من المحادثات. وقد حصل الجانبان على فرصة لفحص النص وإبداء التعليقات حول كيفية إجراء المفاوضات.

وأضاف: "لقد اطلعت على التقارير حول مطالب الأطراف. وفيما يتعلق بمشاركة حماس، في الماضي كان الأمر يسير بطريقة مماثلة. وسيتناقش المتنازعون ومن ثم يتواصلون مع قادة حماس الذي يحثهم على التواصل مباشرة مع السنوار".