جرحى في غارات وقصف للاحتلال على جنوب لبنان

العالم - لبنان

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن “القصف المدفعي الإسرائيلي طال الأحياء السكنية في بلدة قبريخا، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح”

وأضافت أنه “أصيب ثلاثة أشخاص بجروح واختناق في القصف بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام، إضافة إلى غارتان لمسيّرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان والطيبة وعلى المدخل الشمالي لبلدة يارون”.

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين “حزب الله” اللبناني، بالتعاون مع “كتائب القسام – لبنان” الجناح العسكري لحركة “حماس”، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، و”قوات الفجر” الجناح العسكري لـ “الجماعة الإسلامية” في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.