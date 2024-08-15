صحفي يكشف، قرار خطير لعباس بسبب سياسات الاحتلال؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف: الاحتلال عامل السلطة كأنها غير موجودة، وتحولت الى مستوى بلا طعم ولا رائحة نتيجة تصرفات الاحتلال في الضفة الغربية.

واوضح مراسلنا ان هذا يعني ان السلطة ستدخل بشكل عام في المواجهة وليس فقط الرئيس عباس واعضاء القيادة، لأن التوجه الى قطاع غزة في هذه الاجواء يعني ان القيادة قررت المواجهة.

وتابع ان هناك من يرى بان الافضل لعباس من التوجه الى القطاع هو التلويح بحل السلطة الفلسطيمنية وانهاءها وابتعاد القيادة عن الساحة وعودة الامور الى ما كانت عليه قبل عام 1994 الذي بدأت فيه السلطة الانتشار في عموم الضفة والقطاع.

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