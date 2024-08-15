استخبارات الحشد الشعبي تطيح بشبكة دولية لتهريب المخدرات غرب العراق

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، ان الهيئة قالت في بيان لها مساء اليوم الخميس أنه "بإشراف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الأركان عبد العزيز المحمداوي تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات من تنفيذ عملية استخبارية معقدة اطاحت بشبكة دولية خطرة لتهريب المخدرات غرب العراق"، مبينة أن "العملية البطولية هذه جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا واستلهاما لتوصيات المرجعية الدينية ورؤيتها الثاقبة حول خطورة هذه الافة الفتاكة".

وبينت انه " نفذ رجال معاونية الاستخبارات والمعلومات الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة في غرب العراق تمكنوا خلالها من ضبط 20 كغم من مادة الكريستال المخدرة والتي كانت تهربها شبكة دولية لتجارة المخدرات في دول متعددة الى العراق"، مؤكدة أن "العملية الدقيقة والحساسة استغرقت عدة أسابيع وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود منها وضرب الشبكة التي هددت العراق وأمنه وعملت على تقويض مصادر قوته واستهداف شبابه".

وجددت الهيئة، " العهد باستمرار الجهود لملاحقة كل من تسول له نفسه العمل في الترويج او المتاجرة بهذه الافة القاتلة بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة"، داعية "للابلاغ عن الحالات التي تهدد امن العراق عبر الاتصال على الخط الساخن المجاني 481 التابع لمعاونية الاستخبارات والمعلومات وستبقى هوية المتصل كي الكتمان".