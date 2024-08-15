البنتاغون: نرصد تعميق أسس التعاون بين روسيا وإيران

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نرى تعميقا للتعاون والعلاقات بين روسيا وايران... ونرى تعميق الشراكة، ونرى أن روسيا تواصل مساعيها لضمان التزود بالأسلحة من إيران"، على حد تعبيرها.

وتعليقا على زيارة شويغو لطهران، قالت سينغ: "ليس بوسعي أن أتحدث عما ستؤدي إليه هذه الزيارة، لكننا رأينا كيف جرت زيارات القادة خلال العامين الأخيرين".

وبشأن تأثير زيارة شويغو على الوضع في المنطقة، قالت المتحدثة: "أعتقد أننا عبرنا عن موقفنا بشك واضح جدا، عندما يدور الحديث عن حماية إسرائيل. فنحن سندافع عن إسرائيل".

يذكر أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو زار الأسبوع الماضي إيران، حيث التقى بالرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري.