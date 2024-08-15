استهداف مستوطنة جديدة وهجوم جوي.. 7 عمليات نوعية لحزب الله ضد الاحتلال

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 15 أغسطس 2024، وفقا للآتي":

«1- الساعة 09:10: استهداف موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية.‏

2- الساعة 11:05: استهداف نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- شنّ هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر استهدف أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو ‏وأصاب أهدافه بدقة، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏العباسية.

4- إدخال ‏المستوطنة الجديدة "شامير" على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في مدينة ‏مرجعيون وإصابة مدنيين فيها.

5- الساعة 17:40: استهداف موقع المرج ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة.

6- الساعة 18:00: استهداف مرابض مدفعية ‏العدو الاسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

7- الساعة 18:15: استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة».

وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.