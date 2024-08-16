تحطم قاذفة استراتيجية من نوع "تو 22" في شرق روسيا

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم الخميس، أن الطائرة تحطمت أثناء تنفيذها تحليقا روتينيا في منطقة غير سكنية، دون أن تتسبب بأي دمار على الأرض.

وأضافت وزارة الدفاع أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث كان ناجما عن عطل فني.

ونجا طاقم الطائرة من الحادث. وأكد حاكم مقاطعة إيركوتسك إيغور كوبزيف العثور على جميع الطيارين الأربعة، وهم على قيد الحياة، مشيرا إلى أن اثنين من الطيارين بحالة لا بأس بها، ويجري تدقيق المعلومات حول حالة الطيارين الاثنين الآخرين.

كما أكد الحاكم إخماد الحريق في مكان تحطم الطائرة بسرعة.